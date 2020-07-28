麥當勞上季純利13年最少　全球同店銷售挫23.9%

連鎖快餐店麥當勞第2季純利按年大跌68%至4.83億美元，為13年來最少，經調整後每股盈利66美仙，遜預期，期內收入挫30.5%至37.6億美元；上季全球同店銷售挫23.9%，跌幅略大過預期，反映疫情下數以千計分店需暫停營業以及開支急增的影響。

不過，麥當勞的銷售情況見改善，每月數據顯示，其美國的同店銷售於6月份按年跌2.3%，跌幅較4月時的19.2%顯著收窄，反觀海外業務同店銷售上月仍挫18%，惟亦已較4月時的67%大為改善。

如今麥當勞的分店大部分已重啟，雖然大部分仍只提供駕車買餐或外賣，但美國及其他國家疫情反彈，可能威脅該公司的業務復甦。

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