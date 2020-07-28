【全球攬炒】高盛明年員工評核要求更嚴　恐預示大裁員

外國傳媒報道，美國華爾街大行之一高盛開始採用更嚴格的績效評核系統，今年會將旗下3.9萬名多達10%員工評為表現「欠佳」，明年恐引發更大規模的裁員。

在新的員工考核系統下，今年12月的年度考核中規劃被評為「表現超出預期」的員工達25%，「合於預期」的員工達65%，「部分達到預期」的員工達10%。據悉，高盛的年度考核以嚴格聞名，通常以員工未能達到績效目標為由，作為每年裁減約5%員工的憑據。

雖然該行今年暫未大幅裁員，截至6月底的員工總數較去年同期更增加10%，但根據目前的內部備忘錄顯示，主管和員工之間的正式績效面談，從明年起增加到每年至少3次，意味該行對人手要求更嚴，反映在疫情造成的工作限制下，部分大型企業開始修訂人手政策。

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