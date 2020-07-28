高盛警告：美元作為全球儲備貨幣地位正受威脅

財經媒體彭博報道，美國華爾街大行之一高盛表示，正如金價飆升所顯示的那樣，美元作為全球儲備貨幣的地位正受威脅。

高盛指出，美元面臨多項風險，包括聯儲局可能會轉向「通脹傾向」、政治不確定性上升，以及對美國新冠感染病例再度激增的愈來愈強烈的擔憂。該行補充，大流行病導致的龐大債務可能引發美元貶值恐懼，人們對美元儲備貨幣地位還能持續多久的切實擔憂已經開始顯現，「黃金」是終極貨幣，特別是在當前這樣的環境中，政府正在導致其法定貨幣貶值，並將實際利率推至歷史最低水平。

就此，高盛將12個月黃金價格預期從之前的每安士2,000美元，上調至2,300美元。

對於高盛來說，美國以及其他地方債務水平的增長，加劇了央行和政府可能允許通脹加速的風險。目前美國政府負債已經超過了國內生產總值(GDP)的80%。高盛說：「由此產生的資產負債表擴大和大量發行貨幣引起了貶值恐懼。有更大的可能性是，在未來某個時候，當經濟活動正常化之後，央行和政府有動機允許通脹上升，以減輕累積的債務負擔。」

聯儲局將於周三(29日)發表最新貨幣政策決定。高盛認為，美國實際利率將繼續低企，從而進一步提振黃金。

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