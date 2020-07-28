失業率不再準確！西班牙逾百萬人未算冇嘢做...

外國傳媒報道，疫情導致超過100萬西班牙人沒有工作，但這些人因為封鎖令而無法外出求職，故不納入失業統計。

根據定義，失業只會計入正「積極找工作」的人，由於西班牙當局實施防疫封鎖令，讓一些人無法求職，這類人士在調查時不算失業。根據西班牙國家統計局周二(28日)公布的數據顯示，4至6月失業人數僅增加5.5萬人，總數340萬人，失業率從第1季的14.4%微增至15.3%，第2季總工時則空前下滑近23%。

不過，國家統計局也指出，上述數據顯著低估疫情對西班牙就業市場的衝擊，因第2季就業人數減少107萬人。另外，西班牙政府為免疫情衝擊企業導致大規模裁員，推出「強制休假計劃」，最新失業數據也沒有計入這項計劃內的數百萬名勞工。

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