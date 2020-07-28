日產上季勁蝕112億　料全財年虧損史上最大

外國傳媒報道，日本日產汽車周二(28日)預計，本財年(即2020年4月至2021年3月)經營虧損將創史上最大的4,700億日圓(約344億港元)，淨虧損更達6,700億日圓(約490億港元)；收入料按年減約21%至約7.8萬億日圓(約5,700億港元)。

該公司公布，今年首季(4至6月)營業虧損1,539億日圓(約112億港元)，為繼對上一季虧損了948億日圓後連續第2季蝕錢，並在本財年停止派股息。日產第2季全球汽車銷量下降48%，至64.3萬輛，主要市場北美的銷量減少了一半，中國的銷售則下降40%。

該公司估計，本財年全球銷量將按年減16.3%，至412萬輛，其中，中國銷量將下降4.6%、日本跌2.7%、歐洲挫約23%、美國瀉24%。

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