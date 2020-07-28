新盤UPDATES：屯門兩盤分別周五及周六推售

新盤市場競爭激烈，屯門區兩大新盤本周正面對撼，兩盤將於本周五及周六分別推售單位，但疫情加劇之下，發展商亦爭相加強防疫措施無障買家及員工等安全。

●帝御·金灣落實首輪開售185個單位

疫情惡化未有打擊發展商推盤信心。據一手銷售資訊網資料，恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，公司負責銷售的屯門青山公路青山灣段帝御·金灣，落實本周六(8月1日)開售首輪185個單位，實用面積207至548方呎，間隔開放式至兩房不等，該批單位折實平均呎價約13,638元。發展商將於本周四(7月30日)晚上8時截止接受認購登記。

開售首日將會分3組進行揀樓，包括員工組別，該組最多可賣8伙，而大手組別的買家最少要購買2伙，該組別最多可售出20伙。

資料顯示，該盤首張價單推出123伙，發展商形容為「抗疫價」，折實平均呎價13,578元，售價介乎約291.2萬至656.3萬元，呎價由約11,961至15,574元。

●御海灣加推55伙 本周五次輪銷售

發展商將於本周四(30日)下午一時截止接受認購。同時有1伙頂層特色戶，於周五起以招標形式發售。該盤暫已沽出106伙，佔首輪推售單位逾98%，套現逾6.7億元

●龍譽連沽兩伙 套現逾6400萬元

●The Carmel洋房近三千萬元沽出

●峻源低層戶售1828萬元

中信泰富旗下馬鞍山峻弦，剛售出第2座3樓A單位，實用面積1,185方呎，成交價1,828萬元，呎價15,426元。

●SEA TO SKY高層三房戶做價逾1409萬元

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