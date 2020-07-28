新盤UPDATES：屯門兩盤分別周五及周六推售
2020年07月28日 21:04
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新盤市場競爭激烈，屯門區兩大新盤本周正面對撼，兩盤將於本周五及周六分別推售單位，但疫情加劇之下，發展商亦爭相加強防疫措施無障買家及員工等安全。
●帝御·金灣落實首輪開售185個單位
疫情惡化未有打擊發展商推盤信心。據一手銷售資訊網資料，恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，公司負責銷售的屯門青山公路青山灣段帝御·金灣，落實本周六(8月1日)開售首輪185個單位，實用面積207至548方呎，間隔開放式至兩房不等，該批單位折實平均呎價約13,638元。發展商將於本周四(7月30日)晚上8時截止接受認購登記。
開售首日將會分3組進行揀樓，包括員工組別，該組最多可賣8伙，而大手組別的買家最少要購買2伙，該組別最多可售出20伙。
資料顯示，該盤首張價單推出123伙，發展商形容為「抗疫價」，折實平均呎價13,578元，售價介乎約291.2萬至656.3萬元，呎價由約11,961至15,574元。
●御海灣加推55伙 本周五次輪銷售
新鴻基地產(00016)旗下屯門御海灣，首輪銷售成績報捷，據一手銷售資訊網資料，發展商周二晚(27日)深夜發出新銷售安排，本周五(31日)加推55伙進行次輪銷售，實用面積由261至692方呎。當中包括以價單形式發售的54伙，即供折實平均呎價17,739元，售價由493.05萬至981.85萬元，呎價介乎15,372至21,012元。
發展商將於本周四(30日)下午一時截止接受認購。同時有1伙頂層特色戶，於周五起以招標形式發售。該盤暫已沽出106伙，佔首輪推售單位逾98%，套現逾6.7億元
●龍譽連沽兩伙 套現逾6400萬元
保利置業集團(00119)位於啟德的龍譽，單日暫錄兩宗成交，同屬高座三房連儲物房單位，並享向南維港景致。其中第2A座36樓F室，實用面積925方呎，以3,287.06萬元獲買家承接，呎價35,536元。而第2B座35樓F室，實用面積896方呎，售價3,136.09萬元，呎價35,001元。
●The Carmel洋房近三千萬元沽出
永泰地產(00369)位於屯門的The Carmel，售出86號洋房，實用面積1,744方呎，花園面積685方呎，售價2,999.7萬元，呎價17,200元。
●峻源低層戶售1828萬元
中信泰富旗下馬鞍山峻弦，剛售出第2座3樓A單位，實用面積1,185方呎，成交價1,828萬元，呎價15,426元。
●SEA TO SKY高層三房戶做價逾1409萬元
長實集團(01113)旗下將軍澳日出康城SEA TO SKY，最新售出第2座高層A室海景三房單位，成交價1,409.6萬元，呎價17,253元。長實地產投資董事郭子威透露，該盤售樓處已於周二(28日)完成加強消毒等防疫安排，配合政府收緊禁聚令，明日起於場內安排獨立房間，讓地產代理及相關人員於指定時間內用膳，但必須嚴格遵規例，同一時間只可以容納二人使用。
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