【二手蝕讓潮】東涌9年帳輸250萬　又一居為移民寧蝕「3球」

新冠肺炎第三波爆發後，過去一周二手市場出現「紅潮」，期內出現至少10宗帳面蝕讓個，單計7月就錄至少25宗。其中，東涌海珀名邸收租盤，劈價後售2,300萬港元，持貨9年帳蝕250萬元；九龍塘又一居套三房「辣招貨」低市價售1,520萬元，連使費持一年料損手超過「3球」。

收租業主睇淡後市急沽貨。美聯黎景南表示，上述海珀名邸單號屋，實用面積2,355方呎，一直收租至本月，原業主認為樓市走勢難被看好，即以「平手價」2,550萬元放售。見有實客還價，約兩星期即減250萬元連車位沽出，做價屬項目近4年低位，呎價9,766元。事實上，是次成交呎價不足一萬元，比個別已補價公屋、居屋更低。

黎氏續稱，原業主於2011年3月以一手2,550萬元購入，期間洋房貶值約9.8%。他認為，政府撤辣可增加二手供應，現時限制下市場供應實在太少，無法反映真實供求實況，樓價因而被推高。

另外，受移民潮帶動，也令蝕讓成交增多。利嘉閣李琪峰透露，又一居13座中層B室，實用面積約737方呎，市場放盤約1個月，開價1,600萬元，較同類型單位近期成交價1,620萬元更低。無樓睇情況下，減價80萬元，終以1,520萬元轉手，呎價約20,624元。

他又稱，原業主於去年才以1,660萬元購入上址，由於打算賣樓移居外地，急減價出貨，持貨約1年帳面蝕140萬元，另付10%額外印花稅及佣金已損手逾307萬元，當中仍未計及入貨時需付的印花稅及佣金等。

荃灣麗城花園亦錄同類個案。中原黃志輝表示，該盤2期4座中層F室三房戶，實用面積572方呎，原業主準備移民，低市價至少6%，以680萬元放盤，獲用家洽購，再減至655萬元沽貨，呎價11,451元。由於單位去年曾作內部轉讓，轉讓時需付辣招稅。

此外，藍籌屋苑鰂魚涌太古城，近日見「疫境價」成交。該行趙鴻運指，該盤業主面對疫症，開始接受現實，其中怡山閣高層E室三房戶，實用面積689方呎，4月底連租約開價1,400萬元放盤，隨市況叫價不斷調整，已降價至1,220萬元，獲洽購後獲用家以1,188萬元承接，期內累減212萬元，呎價17,242元。據了解，屋苑兩房戶近日做價達約1,100萬元，貼近是次三房成交。

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