樓價UPDATES：映灣園減至963萬沽　低過銀行估價

收租客沽貨套現，東涌映灣園套三房單位，有租客無樓睇情況下，減價至963萬港元沽出，低於銀行估價。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●堅尼地城LEXINGTON HILL中層B室，實用面積約739方呎，套三房連儲物室間隔，享海景，原業主早於4月以1,980萬元放盤，直至近日以1,830萬元交吉沽出，當中減價150萬元或約8%，實用呎價約24,763元。

●上環帝后華庭1座高層C室，實用面積322方呎，一房間隔，坐享海景，叫價830萬元，最終以800萬元易手，實用呎價24,845元，新買家屬於外區租客，購入單位作上車用途。

●北角The Java低層B室，實用面積388方呎，兩房間隔，望少海景，單位放盤1個月，原叫價850萬元，減價42萬元或4.9%，最終以808萬元易手，實用呎價20,825元。

●西灣河嘉亨灣7月至今促成約10宗成交，包括1座高層E室，兩房間隔，實用面積約493方呎，以26,000元放租約2個半月，獲外區客接洽，雙方議價後以約21,000元租出，實用呎租約42.6元，新租客為夫婦。

●西灣河鯉景灣觀景閣極高層H室，實用面積約734方呎，套三房間隔，望海景，去年6月底放盤，至近日以1,340萬元成功沽出，實用呎價約18,256元。

●鰂魚涌康怡花園7月至今錄得15宗成交，平均實用呎租17,547元，其中E座高層9室，實用面積685方呎，三房間隔，6月放盤叫價1,500萬元，見疫情轉嚴重，再調整叫價至1,380萬元，最終累計劈價212萬元，以1,288萬元易手，實用呎價18,803元。

●鰂魚涌太古城7月至今暫錄得50宗租賃成交，平均實用呎租39.7元，其中金星閣高層E室，實用面積582方呎，兩房則王間隔，叫租26,000元，最終以23,500元租出，實用呎租40元。

●小西灣藍灣半島2座中層B室，實用面積605方呎，套三房間隔，望郵輪碼頭海景，獲租客以25,800元租入，實用呎租約42.6元，新租客為外區客。

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九龍區

●將軍澳海翩滙1座中層E室，實用面積約518方呎，兩房間隔，享內園景致，以803萬元成交，實用呎價約15,502元，屋苑本月暫錄約5宗二手成交，現時有約60個單位放售，最低入場費由600萬元起。

●鑽石山居屋龍蟠苑A座中層12室，實用面積383方呎，兩房一廳間隔，單位於已補價自由市場原開價630萬元，放盤3星期，減價17萬元或2.7%，最終以613萬元易手，實用呎價16,005元。

●九龍站君臨天下2座高層B室，實用面積1,088方呎，三房間隔，望維港全海景，獲外區客承租，每月租金55,000元，實用呎租50.6元，業主於2014年10月以約4,956.2萬元購入上述物業，租金回報率約1.3厘。

●西南九龍匯璽7月暫錄約41宗租賃成交，平均實用呎租約48元，其中1A座低層B室，實用面積1,306方呎，四房連雙套房及工人套房間隔，議價後以48,000元租出，實用呎租36.8元，新租客為外區家庭客。

●西南九龍匯璽1A座中層A室，實用面積1,503方呎，四房雙套房連工人套房間隔，日前以3,800萬元易手，實用呎價25,283元，新買家為外區用家，原業主於2017年以一約兩伙形式入市。

●大角咀形品・星寓高層E室，望海景，一房間隔，實用面積約370方呎，業主以約17,000元放租約兩個月，即吸引區內客洽詢，議價後以16,500元租出，實用呎租約44.6元，新租客為單身女士，睇樓1次即決定承租。

●長沙灣昇悅居7座高層F室，實用面積約517方呎，兩房間隔，由於項目位置方便，吸引用家承接，成交價940萬元，實用呎價約18,182元。

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新界區

●東涌映灣園16座中層H室，實用面積927方呎，套三房間隔，享海景，仍有租客，無樓睇，可交吉易手，叫價980萬元，放盤不足1個月，迅速吸引買家洽購，議價後以963萬元成交，實用呎價10,388元，新買家為家庭客，見價錢較銀行估價約1,000萬元稍平，不惜不睇樓入市。

●荃灣愉景新城8座中層C室，實用面積470方呎，兩房間隔，望山景，本月初放盤叫價770萬元，日前減價20萬元，叫價下調至750萬元，隨即有買家洽購，最終進一步減至726萬元成交，實用呎價15,447元。

●屯門市廣場1座高層G室，實用面積335方呎，兩房間隔，獲新婚夫婦以11,500元承租，實用呎租約34.3元，該對新婚夫婦原本居於九龍市區，因覺得租金負擔重，加上疫情爆發，決定遷至新界區，向朋友及上網了解後，再到屯門視察，一睇即中爽快承租上址。

●屯門海麗花園2座低層G室，實用面積412方呎，兩房一廳間隔，原業主增加議幅，累積減價達22萬元，獲外區首置客以488萬元購入上址自用，實用呎價11,845元。

●屯門居屋兆軒苑B座中層10室，實用面積407方呎，兩房一廳間隔，區內客獲減價20萬元後，於已補價自由市場以410萬元購入，實用呎價10,074元，稍低於市價，原業主於2012年連地價以約170萬元購入，持貨8年多，帳面升值逾倍轉手。

●天水圍嘉湖山莊麗湖居2座高層E室，實用面積446方呎，兩房一廳間隔，租客為同屋苑客，為方便與家人互相照應，決定預繳一年租金，以月租10,800租入上址，實用呎租24.2元，以同類型單位的銀行估價約511萬元計，租金回報率2.5厘。

●元朗YOHO MIDTOWN本月累錄9宗買賣，其中3座低層E室，實用面積507方呎，叫價830萬元，經買家議價後，減價12萬元，即獲用家以818萬元承接，實用呎價16,134元。

●元朗YOHO MIDTOWN第8座中層D室，實用面積約893方呎，套四房間隔，叫價約1,300萬元放售近約1個月，吸引區內換樓客承接，雙方議價後終以1,270萬元成交，實用呎價約14,222元。

●元朗朗晴居11座高層A室，實用面積約748方呎，套三房間隔，叫價由890萬元，減至以860萬元連車位成交，減價30萬元或約3%，實用呎價約11,497元。

●元朗錦綉花園H段2街雙號屋，實用面積848方呎，以1,450萬元沽出，實用呎價17,099元，新買家鍾情獨立屋居住環境，見單位附有大花園，即購入單位自住，原業主於1983年以38萬元買入，持貨約37年，是次轉手帳面獲利約1,412萬元離場，單位期內升值超過37倍。

●元朗錦綉花園M段第五街單號屋，實用面積約848方呎，三房間隔，望樓景，放租約一個星期，業主原叫租26,000元，經議價後減價500元或約1.9%，最終以25,500元租出，實用呎租約30元，屋苑本月至今累錄約11宗租賃成交個案，平均實用呎租約28元。

●元朗PARK YOHO Napoli第26座中層D室，實用面積540方呎，兩房間隔，望園景，獲租客以14,000元租入，實用呎租約25.9元，業主於2020年2月以851.2萬元購入，租金回報約2厘，新租客為外區客。

●上水居屋翠麗花園5座中層A室，實用面積590方呎，三房間隔，議價後以已補價自由市場價520萬元沽出，實用呎價8,814元，原業主於2013年以200萬元購入，當時仍未補地價。

●上水御皇庭2座高層H室，實用面積約372方呎，兩房戶間隔，原先叫價568萬元，因業主急沽3天前來電表示減價38萬元，終以527萬元沽出，共減價41萬元或約7%，實用呎價約14,167元。

●大埔翠屏花園C座低層5室，實用面積262方呎，一房間隔，原開價420萬元，放盤約4個月，減價12萬元或2.9%，以408萬元成交，實用呎價15,573元，低市價約3%。

●沙田欣廷軒2座高層H室，實用面積393方呎，兩房間隔，日前以750萬元易手，實用呎價19,084元，原業主則於2004年以190萬元購入，持貨16年帳面獲利約560萬元離場，單位升值約2.9倍。

●馬鞍山天宇海5B座低層A室，實用面積821方呎，套三房及工人套房間隔，以1,000萬元易手，實用呎價12,180元。

●馬鞍山居屋錦龍B座中層6室，實用面積401方呎，兩房間隔，開價535萬元，議價後以已補價自由市場價525萬元易手，實用呎價13,092元。

●馬鞍山居屋錦英苑錦義閣高層10室，實用面積554方呎，三房兩廳間隔，外望樓景，單位放盤兩個月，已補價自由市場開價638萬元，放盤2個月，減價43萬元，減幅6.7%，以595萬元沽出，實用呎價10,740元。

●馬鞍山聽濤雅苑4座低層D室，實用面積743方呎，三房兩廳間隔，望內園，放盤1星期，成功「零議價」下以945萬元沽出，實用呎價12,719元，原業主早於1998年1月以550.2萬元購入，持貨22年多帳面獲利394.8萬元離場。

●馬鞍山銀湖・天峰8座中層C室，實用面積539方呎，兩房一廳間隔，單位原開價920萬元，其後減價42萬元，減幅達4.6%，最終以878萬元成交，實用呎價16,289元，原業主持貨3年滿SSD期鬆綁沽售，帳面獲利110萬元，單位期內升值14%。

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