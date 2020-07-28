夜市UPDATES： 美股受壓金價反覆　港夜期低水百點

市場觀望美國新一輪抗疫刺激措施，美股三大指數續受壓，道指報26,439點，跌145點或0.55%；標指報3,227點，跌12點或0.38%；納指報10,462點，跌73點或0.7%。

港股期指夜市偏軟，目前報24,681點，跌74點，低水92點。

美國參議院共和黨人提出1萬億美元抗疫刺激計劃，Pantheon Macroeconomics首席經濟學家Ian Shepherdson表示，可能需要長時間談判，國會休會期被推遲。

美國聯儲局召開議息會議，此前該局宣布將緊急貸款計劃延長至12月31日，延長3個月將有助潛在參與者制定計劃，並確定該等工具可繼續幫助經濟復甦。

目前寬鬆的貨幣政及美國疫情嚴峻，成為美元持續積弱的最大原因，周二美匯指數最低見93.49，7月迄今累計暴跌400點子。

Pictet Wealth Management高級美國經濟學家Thomas Costerg表示，聯儲局可能表示將繼續把手放在按鈕上，隨時準備再有需要時放寬政策。

金價創新高後回順，期金目前報每安士1,932美元，微升1美元或0.0518%。部分投資者認為，黃金向上反映了對聯儲局將實施新刺激政策的預期，有投資者則懷疑聯儲局將實施負利率，一些則認為其將採取沒那麼具有爭議性的措施，比如孳息率曲線控制。

【21:30】美企最新業績表現參差，美股開市早段偏軟，道指跌107點，至26,477點；納指跌55點，至10,481點；標指跌3點，至3,235點。

綜合工業巨企3M第2季純利按年升14%至12.9億美元，經調整後每股盈利1.78美元，期內收入跌12%至71.8億美元，均遜市場預期。受累疫情相關的不明朗，該公司未能提供財務指引，並指自7月以來收入錄得低單位數百分比增長。3M股價早段跌4.2%，至156.33美元。

連鎖快餐店麥當勞第2季純利按年大跌68%至4.83億美元，為13年來最少，經調整後每股盈利66美仙，遜預期，期內收入挫30.5%至37.6億美元；上季全球同店銷售挫23.9%，跌幅大過預期，反映疫情下數以千計分店需暫停營業以及開支急增的影響。麥當勞股價早段跌0.9%，至199.29美元。

藥廠輝瑞第2季純利按年跌32%至34.3億美元，經調整後每股盈利78美仙，期內收入跌11%至118億美元，均勝市場預期，股價早段升1.6%，至38.16美元。

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