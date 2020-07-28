【金價倒升】聯儲延長放水及美元地位受威脅　有利漲勢

財經媒體彭博報道，美國華爾街大行之一高盛表示，正如金價飆升所顯示的那樣，美元作為全球儲備貨幣的地位正受威脅，估計金價繼續上揚。另外，美國聯儲局最新宣布，將大部分緊急貸款計劃延長3個月至2020年底，以助提振美國經濟。受消息刺激，金價周二(28日)收復日內跌幅，現貨金報每安士1,946.86美元，倒升0.24%，較早前曾低見每安士1,907美元。

【聯儲局延長救市措施】

聯儲局周二(28日)發布新聞稿指出，延長3個月將確保這些工具將繼續可用來協助經濟從疫情衝擊中復甦。當局9項計劃中有7項適用於這次延期，至於其他兩項，市政流動性機制(MLF)原本到期日就是12月31日，商業票據融資機制(CPFF)到期日為2021年3月17日。

【高盛睇金價2300美元】

另外，高盛指出，美元面臨多項風險，包括聯儲局可能會轉向「通脹傾向」、政治不確定性上升，以及對美國新冠感染病例再度激增的愈來愈強烈的擔憂。該行補充，大流行病導致的龐大債務可能引發美元貶值恐懼，人們對美元儲備貨幣地位還能持續多久的切實擔憂已經開始顯現，「黃金」是終極貨幣，特別是在當前這樣的環境中，政府正在導致其法定貨幣貶值，並將實際利率推至歷史最低水平。

就此，高盛將12個月黃金價格預期從之前的每安士2,000美元，上調至2,300美元。

對於高盛來說，美國以及其他地方債務水平的增長，加劇了央行和政府可能允許通脹加速的風險。目前美國政府負債已經超過了國內生產總值(GDP)的80%。高盛說：「由此產生的資產負債表擴大和大量發行貨幣引起了貶值恐懼。有更大的可能性是，在未來某個時候，當經濟活動正常化之後，央行和政府有動機允許通脹上升，以減輕累積的債務負擔。」

聯儲局將於周三(29日、香港時間周四凌晨2時)發表最新貨幣政策決定。高盛認為，美國實際利率將繼續低企，從而進一步提振黃金。

【摩通警告2千美元見頂】

不過，摩根大通策略師警告，黃金這一浪升勢可能會在接近每安士2,000美元時失去動力。

由Natasha Kaneva領導的商品分析師團隊指出，在對金價維持兩年半的看漲觀點後，認為黃金將開展最後一波升浪，並在年底前回落。他們指出，由於缺乏基本因素支持，黃金將在每安士2,000美元水平見頂。

該團隊進一步指出，為了使金價穩定維持在2,000美元上方，實質利率(名目利率減去通脹率)需要再從目前的負0.9至1.65厘再下降0.75厘。由於黃金不孳息，實質利率下降有助於提高黃金吸引力。

然而，考慮到對美國的宏觀經濟預測及政策，他們認為這種情況不太可能發生，實質利率反倒會輕微上升至負75個基點，預計金價在今年第四季的平均價格為每安士1,880美元。

【這位「老牌機構」學者已沽一半】

另外，成立至今224年，瑞士最悠久、最大財富資產管理機構之一的隆奧銀行(Lombard Odier)認為，美國實際利率(即扣除通脹後的利率)才是推升金價的基礎，但實際利率為「負」的情況不會一直持續。

Lombard Odier首席經濟學家Samy Chaar表示，他的團隊已先賣出一半黃金部位，因金價雖然創歷史新高，但已和美國實際利率脫節，如此低的利率無法維持經濟前景，因此金價在目前水平非常脆弱。

根據經濟理論，實際利率低通常對黃金有利，反之亦然。從機會成本角度來看，持有黃金等於放棄了投資其他有利率回報的資產。

Chaar解釋，根據通脹調整之後，美國10年期國債實際利率為「-1厘」，這是過去從未有的水平，而實際利率變成負數，也是目前金價的主要驅動因素。不過，他認為，若一直維持「負」的實際利率，通常也表示美國經濟將繼續萎縮，雖然美國現在對疫情應對不佳，但在某個時間，美國經濟將會復甦，實際利率也會上揚。一旦實際利率回升，金價就可能會出現較大幅度調整。

因此，他認為，如果考慮未來幾個月和幾季的情況，現在是賣出黃金的時機。

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