Twitter限制特朗普兒子帳戶　因為...

社交媒體Twitter限制了美國總統特朗普兒子唐納德(Donald Trump Jr.)的帳號，因為他在平台上分享了違反規則的影片，及後該帖子已被刪除。

外國媒體報道，Twitter證實唐納德分享了違反傳播與Covid-19有關的誤導性和潛在有害信息的政策，他將仍12個小時內無法發布、轉發、關注或讚好帖子，但仍然能夠瀏覽該應用程序。

唐納德的發言人Andy Surabian回應指，Twitter這樣的社交媒體公司試圖在各自的平台上讓保守派沉默，證明了大型科企打算在網上殺死自由表達，又稱這是他們在選舉中壓制共和黨人聲音的又一個實例。

Twitter表示，它不會暫停唐納德的帳戶，只是限制了他的訪問權限。除了Twitter所說的推文違反了其政策外，唐納德的其他推文仍可在他的頁面上看到。

過去幾周以來，Twitter一直在嚴厲打擊其平台上的錯誤信息和騷擾，導致一些保守的評論員和政界人士譴責該應用程序如何審核內容。早前其開始為特朗普總統的推文貼上標籤，其中包括他在5月的George Floyd抗議期間讚揚了暴力行為。

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