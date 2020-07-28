投資者注意！華爾街正評估10月可能有疫苗

財經媒體彭博報道，在輝瑞和BioNTech周一(27日)晚間表示，已就最佳新冠候選疫苗展開末期試驗後，華爾街的分析師和專家正在權衡這兩家公司10月前就新冠疫苗向監管部門報批的可能性。

輝瑞周二(28日)上漲，昨日輝瑞發布上述聲明的幾小時前，Moderna Inc.也公布了類似的消息，由於阿斯利康的候選新冠疫苗已經進入第三階段試驗，傑富瑞醫療板塊交易部門的Jared Holz認為，現在是「三匹馬」在角逐。他對客戶表示，「由於政府的參與，我們認為在今年晚些時候中期數據結果出來前，我們可以聽到關於試驗進展的一些坊間消息」。

Holz預計，至少有一種疫苗將在11月之前獲得緊急使用授權，許多人認為這可能使總統特朗普在選舉中獲得新的立足點，目前他的民調落後於民主黨總統候選人拜登。不過，並非所有人都對10月這個時間表感到樂觀。

瑞銀分析師Navin Jacob表示，輝瑞的計劃可能比Moderna稍有優勢，但一位和Jacob有接觸的美國CDC顧問對10月目標表示懷疑。

令華爾街一些人感到驚訝的是，被輝瑞和BioNTech選中的候選疫苗並不是早先公布具體數據的那隻疫苗。

輝瑞周二最高上漲2.7%，此前該公司公布第2季利潤超出預期並提高了銷售預測。

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