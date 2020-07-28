悲觀預測！惠譽：疫情對經濟衝擊至少到2025年

外國傳媒報道，疫情衝擊全球經濟，評級機構惠譽(Fitch)在最新經濟展望報告中指出，由於失業問題及企業投資意願趨緩，疫情衝擊經濟所留下的痕迹將持續非常久，至少到2025年之前都不會消失。

惠譽指出，由於疫情衝擊，下調10個先進經濟體未來5年的平均國內生產總值(GDP)增長預測0.6個百分點，其中，美國未來5年平均GDP增長從1.9%下調至1.4%、英國則從1.6%下調至0.9%、歐元區從1.2%下調至0.7%。

該機構表示，疫情衝擊各國經濟將持續多年，例如美國2023年至2025年間，預測每年有2%左右的經濟增長，若沒有疫情，增長可能會是在3%以上；整體而言，多數先進國家在2025年的GDP都可能會因疫情而較原先預測低3至4%左右。

惠譽解釋，經濟衝擊之所以這麼長，原因在長期失業率高企、工時下降，以及投資及資本累積速度變慢。

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