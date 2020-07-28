新興市場即將進入一年中最具風險月份 惟投資者仍在夢遊

財經媒體彭博報道，新興市場最具風險的月份近了，惟一些投資者可能仍在「夢遊」。

MSCI開發中國家貨幣指數過去十年中，有七年在8月份下跌，並且有8次在交易員暑期休假而導致流動性下降之際波動性大幅攀升。

根據過去5年的平均跌幅，對於南非蘭特、土耳其里拉、印尼盾和印度盧比而言，8月份在歷史上都是一年中表現最差的一個月。

Investec Bank Plc和法國興業銀行認為，即使冠狀病毒疫情阻止了人們旅行，但今年也不會例外。然而，衡量投資者對這些貨幣焦慮程度的隱含波動率處於至少自3月份以來的最低水平，這表明它們低估了匯率出現大幅波動的風險。

Investec交易員Julian Rimmer表示，「目前市場對風險相當自滿，主要是由於全球央行採取了寬鬆的政策，從而減輕了市場波動。」

Rimmer說，儘管交易員和投資者不會在暑假打包行李，但他們中的許多人仍會休假，從而將導致8月份通常的流動性下降，而這往往會誇大市場走勢。從中美之間日益緊張的局勢到經濟數據惡化以及世界各地新冠疫情的爆發，風險無處不在。

他又說：「新興市場貨幣在8月份總是更容易受到衝擊，因為成交量較低，流動性不足會加劇波動性。此外，由於很多人會休假，政府對緊急情況的準備也會不足。」

對於法國興業銀行而言，8月份是「危險的」月份，建議投資者就匯率可能的突然波動進行避險。投資者應在8月份之前沽空新興市場貨幣，尤其南非蘭特和巴西雷亞爾。

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