澳博中期轉蝕14億　預警收益難恢復

澳博業績公告顯示，集團上半年博彩淨收益按年減少74.4%至42.72億元，經調整EBITDA(除利息、稅、折舊及攤銷前盈利)減少147.3%至虧損9.84億元。

各類博彩業務之中，又以貴賓廳業務倒退得最多。上半年澳博的貴賓博彩、中場賭枱博彩、角子機毛收益分別按年減少81.6%、73.5%、59.2%，分別至13.68億元、32.91億元和2.34億元。期內貴賓賭枱平均206張，按年少28.5%，貴賓籌碼銷售額按年跌84.5%至373.03億元；中場賭枱平均879張，按年少39.5%，中場賭枱平均每日淨贏額跌52.5%至約2.24萬元。

期內，該集團旗艦新葡京娛樂場的博彩毛收益按年減少80.7%，經調整EBITDA及應佔溢利分別減少131.2%及141.4%，俱按年由盈轉虧，分別虧損3.69億元和4.46億元。

非博彩業務方面，其中，新葡京酒店上半年的入住率18.9%，按年跌75.9個百分點，該酒店經調整EBITDA按年由盈轉虧，虧損1億元。

公司位於澳門路氹的新項目「上葡京」於去年底竣工，待取得相關營運許可後，預期於本年底開幕。公司對該項目的資本承擔約50億元。

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