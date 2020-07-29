東方日報B1：積金月賺3%　收復上半年失地

雖然首7月強積金資產總體平均見賺，但下半年仍有機會被吞噬。

全球新冠肺炎確診數字不斷增加，加上中美角力持久不斷，全球股市動彈不得，連帶打工仔的強積金回報亦受拖累！按晨星(亞洲)截至7月24日的數據顯示，雖然7月份強積金資產總體平均升3.03%，惟今年首7個月計僅升0.7%。展望今年餘下月份，專家憂慮疫情失控，將嚴重拖垮全球經濟及金融市場，投資者宜做好風險管理。

若按積金局截至今年3月底止強積金資產總值約8,677.8億元計算(未計入其後新供款)，單計7月份每名打工仔(計及僱員及自僱人士數目)帳面獲利約9,354元。但按今年首7個月計，則平均每名打工仔帳面僅賺約2,192元。

數據亦顯示，7月份全部投資組別均錄得正回報，其中亞洲股票(不包括日本)表現最好，升約6.6%。中國及大中華股票，以及亞太區股票(不包括日本)齊升超過5%，美國股票及環球股票皆錄逾4.2%的升幅，港股基金亦錄約3.8%回報。若按首7個月計，歐洲股票領挫8.6%，表現最差；日本股票跟跌6%，而亞太區股票(不包括日本)、香港股票及環球股票均仍要跌約3%。債券繼續發揮資金避難所的角色，港元債券及環球債券同升逾4%。

而疫情曾經在3月份嚴重衝擊環球股市，次季出現明顯反彈。據研究機構「積金評級」資料，每名計劃成員的強積金平均帳戶結餘次季增加了22,900元，這是過去5年以來最大的季度升幅，期內股票基金表現優於多元化強積金計劃。

就未來的強積金投資部署，駿隆集團常務董事陳銳隆稱，投資者應時刻注意中美關係變化，尤其11月份美國總統大選前，美國總統特朗普或出重招，而令股市相當波動。投資者亦應留意疫情較嚴重的國家包括美國及印度等，若出現第三、四波疫情，將再拖累全球經濟。

他又補充，3月疫情爆發之後，各國央行一直放水及推行量化寬鬆措施，導致經濟環境與股市脫鈎，下半年金融資產價格雖有上升空間，惟資金主要流入新經濟股及藥業股。若比較美股與港股，他認為，由於目前港股已由中資股主導，受疫情影響較小，長遠有上升空間，且估值相對美股便宜，就長線投資而言，投資者可考慮買入。

微臣資產管理財富管理總監梁彥穎則指，投資者可進行風險管理，將一半資金投放在貨幣市場基金，一半投放在高風險的指數基金。股票市場方面，他看好香港、亞洲和美國市場。至於即將退休的投資者，則可以把資金全投放在股債混合的均衡型基金，或將其中五分一的資金放在指數基金。

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