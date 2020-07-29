歐股個別發展 英國富時升24點
2020年07月29日 00:44
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歐洲股市收市個別發展，英國富時100指數收報6,129點，升24點或0.4%；法國CAC指數收報4,928點，跌10點或0.22%；德國DAX指數收報12,835點，跌3點或0.03%。
個股方面，消費品生產商利潔時(Reckitt Benckiser)周二(28日)公布了優於預期的季度業績，因為在新冠肺炎大流行期間的客戶購買了Lysol和Dettol消毒劑，以及Mucinex止咳糖漿，股價全日升逾1%。
Ubi Banca的股票全日升逾8%，此前這家意大利銀行的主要股東表示將接受國內競爭對手Intesa Sanpaolo的收購要約。
巴黎機場集團股價下跌了2.14%，此前該機場營運商警告，疫情後業務復甦顯得緩慢。
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