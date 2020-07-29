紐約期金收漲0.7%　再創收市新高

國際金價周二(28日)繼續上漲，紐約9月期金收報每安士1,944.6美元，升13.6美元或0.7%，再創收市新高，最高曾見1,974.7美元，創盤中紀錄新高。

紐約9月白銀期貨收報每安士24.3美元，跌20美仙或0.8%，盤中曾高見26.275美元，創自2013年4月以來新高。

GoldMining執行副主席Jeff Wright表示，美國消費者信心指數本月由98.3跌至92.6，刺激貴金屬價格先跌後靠穩。

他續說，預期金價仍有上揚空間，主要考慮到美國下一輪刺激措施正在洽談中，加上聯儲局本周將公布貨幣政策會議結果。

美匯指數周二報93.65，跌0.01%。

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