紐約期油收挫逾1%　恐失41美元關

投資者憂慮新冠肺炎疫情持續，會影響油市需求，國際油價周二(28日)受壓。紐約9月期油收報每桶41.04美元，跌0.56美元或1.34%；布蘭特9月期油收報每桶43.22美元，跌0.19美元或0.44%。

Again Capital LLC合夥人John Kilduff表示，投資者對美國下一輪刺激政策推出感到擔憂，其支持油市需求至關重要，而談判拖延的時間愈長，對市場情緒的壓力就愈大。

此外，美國7月消費者信心指數由6月經修訂後的98.3點跌至92.6點，低於預期的95點，反映經濟前景恐受到全球疫情升溫所影響，全球確診病例已經超過1,650萬人。

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