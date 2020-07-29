美股收市：觀望新一輪刺激措施　道指跌205點

市場觀望美國新一輪抗疫刺激措施，美股三大指數續受壓，道指收報26,379點，跌205點或0.77%；標指收報3,218點，跌20點或0.65%；納指收報10,402點，跌134點或1.27%。

美國參議院共和黨人提出1萬億美元抗疫刺激計劃，Pantheon Macroeconomics首席經濟學家Ian Shepherdson表示，可能需要長時間談判，國會休會期被推遲。

美國聯儲局召開議息會議，此前該局宣布將緊急貸款計劃延長至12月31日，延長3個月將有助潛在參與者制定計劃，並確定該等工具可繼續幫助經濟復甦。

投資者亦憂慮新冠肺炎疫情會影響經濟前景。美國7月消費者信心指數由6月經修訂後的98.3點跌至92.6點，低於預期的95點。

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