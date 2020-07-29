高盛警告：美元或失去全球儲備貨幣地位

高盛周二(28日)發布了一項大膽警告，指出美元面臨失去其世界儲備貨幣地位的風險，並將關注焦點集中到突然爆發的美國通脹擔憂之上 。

由於美國國會已接近達成新一輪應對疫情的財政刺激措施，加上聯儲局資產負債表規模單在今年已經擴大約2.8萬億美元，高盛的報告指，美國的政策正在引發貨幣「貶值擔憂」，這可能會終結美元在全球外匯市場的主導地位。

事實上，近日金價屢創新高，正好反映出投資者擔心美國大量印鈔恐在未來幾年引發通脹，因而一直在拋售美元，瘋狂地買入黃金。

高盛策略師Jeffrey Currie及其團隊表示，「黃金是終極貨幣，特別是在現時的環境中，政府正在導致其法定貨幣貶值，並將實際利率推至歷史最低水平。」該行警告，現在存在著「美元儲備貨幣地位還能持續多久的切實擔憂。」

高盛表示，資產負債表膨脹和大量發行貨幣引起了貨幣貶值恐懼，而更有可能的後果是：「當經濟活動正常化之後，央行和政府有動機允許通脹率上升，以減輕累積的債務負擔。」

該行看好金價表現，認為實際利率將會繼續走低，進一步提振黃金，故將未來12個月金價預測由每安士2,000美元，上調至2,300美元。

不過，巴克萊美洲G-10現匯交易主管Michael Krupkin則認為，「由於資本市場深度和全球以美元計價的交易體量龐大，美國距離失去儲備貨幣地位還遠得很」。

他以電郵回應外國媒體稱，「儲備管理者和投資者過去幾年大部分時間都在積累美元資產，隨着近期事態發展，才謹慎地選擇分散投資到美元計價敞口少一些的資產。」他預計美元短期內將貶值，由於因為市場仍在繼續對美元持倉進行再調整。

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