高銀金融以34.77億元向新買家出售啟德地皮　周三復牌

高銀金融公布，撤銷早前啟德地的協議，與新買家「彥佑有限公司」訂立新協議，以34.77億港元出售地皮，預計錄得虧損27.5億港元。高銀將支付28.72億元予前買家，預期就取消舊協議將錄得虧損4.5億元。集團將收取出售地皮的資金，擬用於償還集團其他借款、就取消前協議付款予前買家及用作一般營運資金用途。

新協議不涉及回購期權，但與新買家訂立利潤分成協議，截至基準日期出售單位的實際利潤，超過該等單位的目標利潤(按每方呎29,000元出售)的差額，集團可攤分其中的30%。集團指出，今次買家條件更佳，故更改協議。

另外，高銀金融公布，就賜譽發行的票據以及成美及Goal Eagle取得的貸款而言，就票據所提供的抵押資產的聲稱接管被指稱於7月13日啟動，而公司接獲催繳函，要求立即支付貸款本金連同累計利息合共約15.417億港元及2.507億美元(相當於約19.555億港元)。

集團正在安排為票據及貸款進行重新融資，方法包括尋求87億港元左右的新融資。董事認為，集團有信心將可償還貸款及票據，並有能力持續經營。董事會一直積極與抵押信託人及代理溝通上述再融資方案。

高銀金融股份周三(29日)復牌，早段曾跌7.8%，低見1.06元；最新報1.1元，跌4.3%。

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