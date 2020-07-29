【專家點評】鄭勤龍：港股前景未明　宜先觀望

從卦象顯示，恒指走勢正處於《水山蹇》變《巽為風》之中。在易經，「水」性向下，而「風」則有反覆之象，今「蹇」卦和「巽為風」卦帶有「水」和「風」的元素，因此若將其意象應用於股市的預測上，或可預示恒指在短期內的走勢或可見底回穩。

承接上周預示恒指在短期內或可再次挑戰250天牛熊分界線的「噬嗑」卦和「震為雷」卦，上周大市因受到中美緊張局勢突然升級的拖累，指數暫時最高曾見25,779點後便走勢回軟，昨日恒指50天移動平均線失而復得，上升了169點，收報24,772點。

「蹇」卦的卦象為跛足走路的人，引伸為難以前進之意，若將其應用於大市的預測上，便可理解成目前恒指若要向上突破，將會困難重重。而「巽為風」卦則有進退不定之象，引伸為方向未明或築底回穩之意。故此，綜合了卦象來分析，投資者在目前局勢未明之時，或可先靜觀其變為宜。

玄學金融家 鄭勤龍

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