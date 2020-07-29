ASM太平洋半年多賺1.16倍　為物料供應業務引入投資者

另外，公司公布，其全資附屬ATA及先進半導體材料香港(目標公司)與投資方智路資本及Asia-IO Capital Management Limited訂立認購協議，目標公司會向投資方特殊目的公司發行目標股份，而投資方會促使投資方特殊目的公司向目標公司認購目標股份，代價為2億美元，公司估計該交易的潛在淨利潤將約為1.1億美元。

目標公司與目標集團公司一起經營集團的物料業務，並從事半導體封裝物料的生產和銷售，為向客戶提供各種引線框架(例如：蝕刻和衝壓引線框架)的全球領先供應商。

該交易完成時，目標股份會佔目標公司擴大後已發行股份總數的55.56%。集團將持有目標公司44.44%的股權，目標公司將不再為公司的附屬，其財務業績因此將在集團的綜合財務報表中僅以權益法入帳。

公司認為，該交易的投資將為目標公司未來的擴展計劃提供資金。同時，集團將與投資方及目標公司的管理團隊攜手合作，為實現目標公司的最大潛能引領方向。該交易將使集團能夠重新平衡其產品投資組合和資源，以支持長遠增長策略。

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