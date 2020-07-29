IMAX CHINA半年轉蝕3524萬美元　中期息2美仙

公司指出，新冠肺炎全球疫情的影響，導致集團期內收入、利潤及經營現金流量大幅下降，原因是總票房大幅下降、若干影院系統的安裝延遲及維護服務普遍暫停。即使部分或全部影院重開，集團仍可能繼續受到全球疫情的嚴重影響。消費者生活習慣回復常態、並願意花費可支配收入觀看電影的時間及恢復程度可能會推遲集團產生大額總票房收入的能力，直到消費者生活習慣且消費力回復常態為止。

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