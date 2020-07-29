藥明生物料半年純利增逾58%　股價曾炒高8%

該股股價一度炒高8%，高見162港元；最新報159.1元，仍漲6%，暫時成交逾2.1億元。

公司指出，該增長主因包括：(1)集團迅速開展有效的業務連續性計劃，以儘量降低2019新型冠狀病毒疫情對其業務及運營帶來的影響；(2)集團研發管綫引入更多客戶項目，支持全球客戶加快病毒相關潛在療法的開發及生產；(3)集團現有產能利用率的提升，部分被新生產基地產能爬坡，以及隨着集團業務增長而增加的行政開支所抵銷；及(4)投資、外匯、往年退稅收益及錄得其他營業外收入。

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