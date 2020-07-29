【專家點評】陳錦興：康師傅受惠刺激內需國策

康師傅去年營業額620億元人民幣(下同)，按年升2.1%。純利33.3億元，按年升35.2%；每股盈利59.25分。派息共8.48美仙，包括末期息4.24美仙及特別息4.24美仙，上年同期派3.2美仙。即食麵業務收益為253億元，按年增5.8%；飲品事業整體收益為356億元，按年0.81%。毛利率上升1.02個百分點至31.88%。EBITDA同比上升15.8%至85.42億元。整體而言，即食麵表現轉強。

從業績上，可以看到康師傅的兩大業務，即食麵強而飲品業務較普通。然而，隨着內地的商業活動逐漸正常，而夏天的業務高峰期開始，相信飲品業務的表現將會持續改善。至於即食麵，其市佔率自2017年以來一直上升，加上持續的即食麵高端化趨勢及成本控制得宜，即食麵的收入增長及毛利率擴闊趨勢可以持續。

相對於其他內需股，康師傅股價表現落後，投資者看來低估及忽略其即食麵的增長潛力及價值，而下半年飲品業務也有改善機會。以現價計，預測市盈率為18倍，息率近5厘，估值具吸引力，建議13.8港元吸納，上方阻力位16元，止蝕定於12.8元。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)

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