【樓民熱話】1000呎港島豪宅劏8伙放租　樓市太畸形必冧？

港島樓向來比較貴，但千萬不要以為放租「冇肉食」，原來只要動動腦筋、使少少錢，租金回報率可以高達8至9厘！事緣近日有港島業主斥資60萬港元，將一個1,000方呎的單位改裝成8個100餘方呎的劏房，講明主打年輕租客，每月租金開價8,500至9,500元。新聞一出隨即引起「公憤」，其實網民不用心理不平衡，「鬼叫你窮咩」，在香港從來都是生存而非生活，不是嗎？

大家先不要以道德批判該名業主，不過在新冠肺炎疫情肆虐全球下，單就衞生問題，「一劏八」的做法實在「離地」。一間千呎大屋，以香港每個家庭平均3人計算，加上兩位長老及工人姐姐，一般只是6人。但經過改建，卻至少住10人，用疫情下的衞生標準來看，根本就不適合居住，更遑論叫租太貴，租客畀多少少已能月租酒店，何必住劏房？

事實上，香港4月至6月的失業率已經升至6.2%，創下15年高位，失業人數突破24萬；就業不足率亦由3.5%上升至3.7%，人數逾14萬人，是近十七年高位，拍得住「沙士」時期。原本隨香港疫情受控，近月失業率已有放緩迹象，香港市道也見改善；但今月的第三波疫情爆發，連續多日逾100宗新增確診，食肆全日禁堂食、娛樂場所關閉、禁聚令收緊至2人等等，令許多中小企陷入絕境，再爆執笠潮已在所難免，失業率將加速飆升，挑戰沙士時的8.5%失業率。

隨市民收入減少，私樓租金亦不斷下滑，據差餉物業估價署公布的臨時數據顯示，5月份的私樓租金指數按月再跌約1.2%，已連跌9個月，累積下挫11.2%。但過去9個月，香港人口、租務市場的供求並無大變化，為甚麼租金跌幅如此劇烈？說到底，就是經濟不景，業主不降價，租客根本畀唔起租。換言之，相比起租客的負擔能力，供求關係與租金高低的關連性相對低，業主只是「睇住嚟食」。如此類推，樓價又何嘗不是如此？在經景不景前，所謂剛需、住宅供不應求，只是氹人買樓的伎倆。

目前，樓市買家購買力已被經濟環境淘空，今年公務員要凍薪，就連在前線抗疫最艱苦的醫護都在列，其他各行各業保得住份工已經要偷笑，還幻想如以往般升職加薪？相信，未來加「辛」的機會大於一切。

至於明年，就要看中美關係如何發展。坦白講，筆者的預判是中美兩國對抗只會愈演愈烈，雙邊經貿往來愈來愈少，香港所發揮的中間人角色淡化，對香港經濟有致命打擊。香港樓價於短時間內大跌的機會不低，進入1998年至2003年長期陰乾的機會亦不小。

大家必須承認，過去十多年的樓市黃金期已過，熟悉的香港已經變樣，在香港前景不明朗下，押注未來30年的青春在供樓上，是否明智，值得大家深思。

東網財經專欄作者 林南冧

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