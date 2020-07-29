【市前重點睇】道指跌205點 金價企1954美元
2020年07月29日 08:11
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●美匯指數見93.69，離岸人民幣(CNH)低見7.0095，港匯高見7.7501，美元兌日圓處105.1，歐元升至1.172，英鎊報1.2929。布油跌至43.22美元，紐油企41.11美元。金價跌至1,954美元。道指期貨上升。
●道指收報26,379點，跌205點或0.77%；標指收報3,218點，跌20點或0.65%；納指收報10,402點，跌134點或1.27%。 https://bit.ly/3jNfh5t
-Ebay Inc.上季淨利潤按年增85.57%，至7.46億美元；經調整每股盈利1.08美元，好過市場預期的1.05美元。該公司股價在盤後交易時段跌3.6%，報54.32美元。
-受累於新冠肺炎疫情，星巴克上財季每股虧損58美仙，去年同期為每股盈利1.12美元；經調整每股虧損46美仙，市場預期為每股虧損59美仙。星巴克股價在盤後交易時段升5.72%，報78.91美元。
●美國7月消費者信心指數由6月經修訂後的98.3點跌至92.6點，低於預期的95點。
●港股ADR指數收報24,591點，跌180點或0.73%。
●即月恒生指數夜期收報24,720點，跌35點，低水53點，成交15,879張。
●紐約9月期油收報每桶41.04美元，跌0.56美元或1.34%；布蘭特9月期油收報每桶43.22美元，跌0.19美元或0.44%。
●紐約8月期金收報每安士1,944.6美元，升13.6美元或0.7%，再創收市新高，最高曾見1,974.7美元，創盤中紀錄新高。
-高盛警告：美元或失去全球儲備貨幣地位，睇金價2,300美元。 https://bit.ly/2CWkS8V
●英國富時100指數收報6,129點，升24點或0.4%；法國CAC指數收報4,928點，跌10點或0.22%；德國DAX指數收報12,835點，跌3點或0.03%。 https://bit.ly/3hP7XnR
●亞洲基礎設施投資銀行(亞投行)第五屆理事會年會周二(28日)下午開幕，首任行長金立群獲得連任，成為第二任行長，並於明年1月16日，展開第二個5年任期。
●悲觀預測！惠譽：疫情對經濟衝擊至少到2025年。
●又關滙豐事？歐促銀行年內暫不派息或回購，英年底再檢討。 https://bit.ly/39BBjTW
●強積金月賺3%，收復上半年失地。 https://bit.ly/39ylm0W
●貴州茅台半年賺226億人幣增13%，公司警告4大風險。
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