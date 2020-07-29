【專家點評】古勝：煤氣見逾三年新低　值唔值博？

再睇煤氣走勢，股價由去年中的17元水平拾級而下，目前降軌阻力位在12元水平；而昨日收報10.88元，現股價已跌穿所有平均日線，重回2017年中的橫行區，暫時守住100月線的10.6元，若然跌穿較大支持位在9.4元。

此外，以煤氣往績市盈率逾27倍，息率3厘，再加上今年香港經濟不景影響其盈利，現價估值唔算吸引，配合走勢仍未止跌，建議短線都係眼看手勿動，等跌定再入市都未遲。

東網財經專欄作者 古勝

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