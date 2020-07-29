【專家點評】古勝：煤氣見逾三年新低 值唔值博？
2020年07月29日 08:15
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港股尋日高開低收，雖然都有169點進帳，重新企上50天線收報24,772點，不過成交金額縮至1,124億元，且升幅幾乎由騰訊控股(00700)升逾4%帶動，後市唔算樂觀。現階段入市博反彈，要冒中美關係進一步轉差的風險。穩陣啲，不如等恒指重新企穩10天線25,100點水平後，到時再入市都未遲。
香港經濟不景，加上疫情拖累，本地經濟相關股份未能擺脫弱勢，今次講一講香港中華煤氣(00003)，睇吓值唔值得博反彈。先睇大行大摩的報告，該行指煤氣的香港燃氣業務有45%來自工商業，料餐廳禁堂食後，商業燃氣需求跌幅將會大於5月，售氣量降將令盈利受壓，予煤氣「與大市同步」評級，目標價為12.86元。
再睇煤氣走勢，股價由去年中的17元水平拾級而下，目前降軌阻力位在12元水平；而昨日收報10.88元，現股價已跌穿所有平均日線，重回2017年中的橫行區，暫時守住100月線的10.6元，若然跌穿較大支持位在9.4元。
此外，以煤氣往績市盈率逾27倍，息率3厘，再加上今年香港經濟不景影響其盈利，現價估值唔算吸引，配合走勢仍未止跌，建議短線都係眼看手勿動，等跌定再入市都未遲。
東網財經專欄作者 古勝
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