新東方在綫發盈警　全年或虧損8億人民幣

集團指出虧損主因下列各項所致，包括：集團(1)銷售及營銷開支；(2)研發開支；(3)總營收成本(與2019財年相較)；及(4)與根據僱員股份獎勵計劃作出的批授相關的成本及開支有所增加。銷售及營銷、研發開支及營收成本增加乃主因公司就K-12業務相關基礎設施的長遠發展及擴張作出投資，令以下各項的開支大增：(i)集團僱用教學及行政人員、工程人才；及(ii)為維持及擴展公司前端及後端技術(包括新開發的ECCP系統，完全由公司自行開發及維護)所作出的投資。

該等開支增加為招收新學生及擴大全中國地區覆蓋的長遠策略的一部分，有關策略因新冠肺炎大流行而加速推進。於2020財年下半年，為大量來自各個級別的新學生提供所有學科的免費課程，以減輕線下學校及實體教育中心停課所構成的影響，尤其是位於武漢及其他受到嚴重影響的城市的學生。有關行動增加公司營收成本，並對相關基礎設施及人力資源作進一步投資。然而，其亦提供向多個新城市(包括三線及四線城市)的廣大學生介紹公司課程設置及服務，以及擴展至新課程設置的難得機會。

公司指出，2020財年下半年是中國及全球教育行業的困難及非常時期。由於病毒大流行，令海外考試及交流計劃暫停，報讀海外試預備班的學生人數有所減少，但同時令對在線教育服務的需求上升。對在線教育行業而言，該等因素帶來巨大挑戰，亦帶來難得的機會。為應對該等挑戰，公司正專注於長期投資，包括對技術基礎設施及聘用人才的投資，藉此提升業務能力，應對充滿變化的時期。

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