亞洲股市：日股挫逾百點 韓澳股靠穩
2020年07月29日 08:36
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(Getty Images圖片)
亞洲主要股市個別發展，日本日經225指數低開113點或0.5%，報22,543點，其後跌幅擴大至186點或0.8%，至22,471點。
據日媒報道，日本政府將向地方政府及企業提供應對新冠肺炎疫情的新指引，將情況嚴重性分為3個階段。另日本政府預計，截至明年3月底的2020財年國內生產總值(GDP)將萎縮4.5%。
個股方面，佳能第二季度錄淨虧損，股價大挫11%，創8年以來最大跌幅。日產跌逾7%，集團今年首季(4至6月)勁蝕112億港元，並預料全財年虧損史上最大，達約344億元。
南韓首爾綜合指數高開1點或0.06%，報2,258點，之後升上2,272點，升16點或0.7%。
澳股先跌後升，最多升16點或0.2%，報6,163點。
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