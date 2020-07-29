【專家點評】梁彥穎：中美博弈擾市 期權護倉有法
2020年07月29日 08:45
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美國國務院上周三下令關閉中國駐休斯敦總領事館後，恒生指數即跌500多點。隨後中國政府宣布反制，恒生指數又跌500多點。脆弱股市，何堪再被摧殘！
要防止突發事件打擊投資者的投資部署，可利用期權來應付。以騰訊(00700)為例，在7月24日以528元購入並準備持有至八月底，若怕股價8月或因突發事件跌穿460元，可以5.51元(7月24日收市價)買入8月行使價460元的騰訊認沽期權。若覺期權金加重成本，可以5.93元沽出行使價610元的騰訊認購期權。這樣一來，保障下跌風險的認沽期權可視作免費，但一旦騰訊升穿610元，上行盈利需作放棄。欲想兩者兼得，投資者需緊密檢視期權金價錢，若股價先跌後升或長時間橫行，投資者有機會以合理低價贖回有關認購期權，在股價急升時將可保留上行利潤。
若投資者正等候股價下跌至460元才買入騰訊，可先以5.51元沽出8月行使價460元騰訊認沽期權(Put Option)。若騰訊不跌穿460元，則5.51元袋袋平安。若到8月結算日，眼見騰訊稍微跌穿460元，投資者可即買入股票。若當日股價已大跌(沽出的期權亦會帶來同樣虧損)，則可改以極低合理價錢買入9月行使價460元的騰訊認購期權。若9月再大跌，投資者即可以極大「折扣價」買入騰訊股票；若9月大升，9月的認購期權將帶來同等盈利。
以上意見基於眾多假設，讀者絕不應倚賴本文內容作出任何法律或投資安排。
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