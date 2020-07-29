【專家點評】梁彥穎：中美博弈擾市　期權護倉有法

美國國務院上周三下令關閉中國駐休斯敦總領事館後，恒生指數即跌500多點。隨後中國政府宣布反制，恒生指數又跌500多點。脆弱股市，何堪再被摧殘！

若投資者正等候股價下跌至460元才買入騰訊，可先以5.51元沽出8月行使價460元騰訊認沽期權(Put Option)。若騰訊不跌穿460元，則5.51元袋袋平安。若到8月結算日，眼見騰訊稍微跌穿460元，投資者可即買入股票。若當日股價已大跌(沽出的期權亦會帶來同樣虧損)，則可改以極低合理價錢買入9月行使價460元的騰訊認購期權。若9月再大跌，投資者即可以極大「折扣價」買入騰訊股票；若9月大升，9月的認購期權將帶來同等盈利。

以上意見基於眾多假設，讀者絕不應倚賴本文內容作出任何法律或投資安排。