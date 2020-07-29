【專家點評】王昕媛：美元處於新一輪貶值周期起點

上世紀70年代美元脫鈎黃金、布雷頓森林體系解體以來，美元共經歷了三輪先升值後貶值的大周期。第1/2個周期分別為，80年代前後，及2000年前後，歷時長10年左右。第三輪美元大周期從2014年開始，隨着全球資金湧入美元資產，帶來美元持續升值，14年以來，實際有效匯率升值超過30%。根據Haver Analytics，最新美元實際有效匯率顯著高於歷史均值1倍標準差以上。美元已經處於一個估值偏高。

但是，我們需要注意，維持美元的高位運行，需要各方面條件均非常有利於美國，才能勉強維持。然而，全球一系列重大結構性變化卻在向相反方向發展。

第一，歐盟解體風險顯著下降，7月21日歐盟領導人在歐盟峰會上通過發行7,500億歐元歐盟「共同債券」議案，協助歐盟成員國修復因新冠疫情造成的衝擊，其中意大利和西班牙獲援助金額最多。由於歐盟內部沒有「財政聯盟」，但是有統一的歐元貨幣，導致以往，財政弱的意大利沒有貨幣貶值權來增強出口，相反財政強的德國則更為受益。因此，本次通過發行7500億共同債券，被市場解讀為歐盟向財政聯盟更進一步發展，因此市場普遍認為未來歐元將迎來價值重估。那麼對於，美元走強邏輯來講，這個就講不通了。

第二，政治摩擦加劇令美國資產安全性下降，全球外匯儲備有望尋求更安全資產，比如：黃金、數字加密貨幣(比特幣)等。

短期看，美元走弱有助於進一步推動美元回流新興市場，幫助其資本市場復甦。中長期視角看，美元的走弱，使得新興經濟體更加容易償還美元計價的債務，有助於增強新興市場企業資產負債表，幫助本地美元信貸擴張。因此，中長期看，美元走弱有助於新興市場美元信貸擴張。

財經評論作家 王昕媛(作者為註冊持牌人士，持牌號碼：AQA458，其及其聯繫者並未擁有上文提及或評論的上市法團的任何財務權益)

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