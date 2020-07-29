【專家點評】沈振盈：過度量寬　美元大潰敗

本周港股市況比較沉悶，主要是臨近期指結算，加上沒有新的消息刺激，恒生指數亦由大起大跌轉而趨於平淡。短期大市仍會在24,500至25,200區間內上落，直至結算後才會行出方向來。

本周的焦點不在股市，而在黃金的爆升。金價破頂，創出每安士1,981美元歷史新高。自去年中金價上破1,450美元關口之後，已確認步入「大牛市」升浪周期。黃金之升，主要是美元大跌的危機已近，皆因過度的量化寬鬆「毒性」已經顯現。

自去年底至今，筆者一直看淡美元，主要原因是基於其財赤及債務狀況。本來前兩年，美聯儲將利率及資產負債表正常化，逐步加息及縮表，將金融海融後扭曲了的貨幣政撥亂反正，應可令美元重拾升軌。然而，特朗普為了一己的政治利益，意欲托高股市，暴力地干預聯儲局的決策。致使美國的「利率正常化」行動半途而廢，兼且多次減息，耗盡所有可用作救經濟的彈藥。

由於現時美國的貨幣政策，已經走上不歸路，錯過了最佳的「正常化」時機，資金對美元的信心已動搖。此論點從金價之上升已見端倪，資金大量吸納黃金作為對沖美元下跌的工具。若從過去40年的數次美元跌浪作參考，每次美匯指數皆下跌40至50%，現時只係跌浪的起步點。故此，未來一至兩年，美匯、美債及美股，將是最危險的投資工具。

訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)