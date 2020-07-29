【專家點評】陳樂怡：金價於2000美元有回吐壓力

中美關係緊張，加上歐洲疫情反彈，避險需求增加，推動金價近期急升逼近2,000美元，但其後於盤中大幅回吐。事實上，此浪金價升勢較急，加上當歐美經濟刺激方案通過後，相關的提振作用或會稍遜，預期金價於2,000美元以上將有獲利壓力。投資者宜注意金礦股於金價高位的波動風險，未有貨者只宜低吸。消息層面上，美國聯儲局本周將會召開議息會議，市場普遍預期利率及量寬措施不變，但關注主席鮑威爾會否談及其他經濟刺激措施。

展望後市，港股近日走勢反覆，大市成交額縮減。由於中美局勢緊張，本港疫情未受控，與此同時本周較多重要消息公布，投資者態度傾向觀望。恒指初步阻力位於10天平均線。本周市場焦點包括，美國數間大型科網股將會公布業績，料對科技股資金流向帶來啟示，而美國國會就新一輪刺激方案的商討亦值得留意。經濟數據方面，美國將會公布第二季度GDP，中國亦會公布7月官方製造業PMI。

凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡(筆者為註冊持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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