【專家點評】陳樂怡：金價於2000美元有回吐壓力
2020年07月29日 09:15
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美股納指表現強勁，本港科網股跟隨向上，帶動港股高開339點，但於25,000點附近遇阻力。恒指全日升169點至24,772點。國指升76點至10,151點。大市成交額為1,124億元。騰訊(00700)私有化美國上市的搜狗，走高4.5%。阿里巴巴(09988)及美團(03690)升2.3至3.2%。資金流入內需股，蒙牛(02319)急升5.6%，為表現最佳藍籌。
中美關係緊張，加上歐洲疫情反彈，避險需求增加，推動金價近期急升逼近2,000美元，但其後於盤中大幅回吐。事實上，此浪金價升勢較急，加上當歐美經濟刺激方案通過後，相關的提振作用或會稍遜，預期金價於2,000美元以上將有獲利壓力。投資者宜注意金礦股於金價高位的波動風險，未有貨者只宜低吸。消息層面上，美國聯儲局本周將會召開議息會議，市場普遍預期利率及量寬措施不變，但關注主席鮑威爾會否談及其他經濟刺激措施。
繼深圳之後，東莞市房地產調控政策亦遭到收緊。無疑內房短期政策風險升溫，但目前政策仍然傾向針對性，集中在樓價升幅較大的城市，以遏止投機炒賣活動。在穩定經濟的大前提下，全國性收緊調控機會不大。加上行業銷售穩健，而且普遍房企估值不高，下跌空間有限。投資者可考慮趁低收集資產負債狀況良好的房企如中海外(00688)、旭輝(00884)。
展望後市，港股近日走勢反覆，大市成交額縮減。由於中美局勢緊張，本港疫情未受控，與此同時本周較多重要消息公布，投資者態度傾向觀望。恒指初步阻力位於10天平均線。本周市場焦點包括，美國數間大型科網股將會公布業績，料對科技股資金流向帶來啟示，而美國國會就新一輪刺激方案的商討亦值得留意。經濟數據方面，美國將會公布第二季度GDP，中國亦會公布7月官方製造業PMI。
個股推介方面，百威亞太(01876)︰國內疫情受控，中國啤酒市場銷售第2季明顯回升，支持國內啤酒股股價上升。國內兩大啤酒股近期股價明顯上升。然而，由於夜場以及一些商務食肆銷售復甦步伐較緩，以上述市場為主的百威亞太，銷售回升以及股價表現，略為遜色。不過，百威亞太擁有多個高端品牌啤酒，將可受惠於亞洲市場的潛在增長動力。現價預期2021年市盈率36倍，與其他國內行業龍頭相若。上方阻力位為27.5元，向下止蝕價22元。
凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡(筆者為註冊持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)
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