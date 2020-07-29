惠譽：日本前景展望調整至「負面」

國際評級機構惠譽稱，日本當局採取了大規模財政措施，以加強遏制新冠肺炎病毒，並為家庭及企業提供救濟，支持經濟復甦。

該行指出，根據對日本的基準預期，以及預期外部需求復甦，將為2020年下半年恢復季度增長創造條件。不過，在2020年及2021年大幅擴大的財赤，將大幅度增加公共債務，料日本經濟要到2021年第四季度才有望恢復到疫情前水平。

惠譽又預計，2021年日本赤字佔國內生產總值(GDP)比重，將縮小至10.9%，2022年將大幅降至5.3%，估計日本央行將至少在2022年底前仍維持政策不變。惠譽確認日本「A」評級 前景展望則調整為負面。

另外，有日媒未引述消息來源報道，日本政府估計，由於疫情關係，2020財年GDP將萎縮約4.5%。資料顯示，較早前預估為增長1.4%，如今下調至「負」增長。

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