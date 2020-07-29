【旅業蕭條】IATA料全球航空客運量今年插55%

國際航空運輸協會(IATA)預期，在基本情況下，全球客運量(以每公里旅客收益(RPK)衡量)要至2024年才能恢復至新冠肺炎疫情前的水平，較原先預測延遲一年，並預計短途旅行的恢復速度將比長途旅行更快。

此外，該協會指出，6月份的客運量按年瀉86.5%，雖然較5月份的91%跌幅有所收窄，主要由於國內市場(尤其是中國)的需求上升所推動，但仍預示復甦將較預期慢。當中，以非洲地區6月份的客運量急瀉96.5%最差，其次是跌95.5%的中東地區，歐洲挫93.7%，北美地區插86.3%，亞太區亦跌74.4%。

較悲觀的復甦前景基於許多近期趨勢，包括美國及發展中國家對遏制病毒的速度較慢，並將持續封鎖及旅遊限制措施，企業減少商務旅行，加上消費者因失業及工作安全的憂慮而令消費信心不足。根據該協會的調查，6月份約55%受訪者不打算在今年旅行。

在上述因素下，該協會預期，2020年全球航空客運量按年急挫55%，較4月時的預測擴大9個百分點。

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