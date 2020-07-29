港股格局：譚朗蔚料滙控終會跌穿33元

然而，證券分析員譚朗蔚表示，投資者不宜沾手滙控，若有貨更應趁反彈沽出，因集團基本因素未見改善，業績倒退。低息環境持續下，環球金融股勢續受累息差收窄。再者，現時英倫銀行的取態似乎是想銀行停派息的時期延長，當公司不恢復派息，會令長線基金卻步，現時滙控可說是沒有投資價值。

他認為，滙控在2009年低見的33港元「海嘯價」，遲早會跌穿，畢竟部分歐美同業近期也跌穿海嘯價。

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