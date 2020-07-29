港股格局：譚朗蔚料滙控終會跌穿33元
2020年07月29日 10:08
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港股周三早間走勢反覆，滙豐控股(00005)支撐大市，升約2%。
然而，證券分析員譚朗蔚表示，投資者不宜沾手滙控，若有貨更應趁反彈沽出，因集團基本因素未見改善，業績倒退。低息環境持續下，環球金融股勢續受累息差收窄。再者，現時英倫銀行的取態似乎是想銀行停派息的時期延長，當公司不恢復派息，會令長線基金卻步，現時滙控可說是沒有投資價值。
他認為，滙控在2009年低見的33港元「海嘯價」，遲早會跌穿，畢竟部分歐美同業近期也跌穿海嘯價。
他續指，現時投資者正觀望這兩日多間在美國上市的科網巨企公布的業績，業績好壞將影響市場氣氛。近期美國科網股已在高位整固，一旦市場對她們的業績失望，或會掀起另一輪調整，「港版納指」也會受拖累。以騰訊控股(00700)為例，513元水平不宜有失，萬一失守，不宜太快「估底」。
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