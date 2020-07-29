廣汽稱旗下電動車續航里程可突破1000公里

廣汽集團應用了新型矽負極材料技術，使得方形硬殼電芯能量密度達到每公斤275瓦時，搭載該種電池的電動車續航里程可突破1,000公里。廣汽沒有宣布前述電動車的量產上市計劃，其即將上市的電動旗艦車型AiON LX續航里程在503公里至650公里區間不等。

此外，廣汽首款氫燃料電池乘用車——Aion LX Fuel Cell亮相，新車基於廣汽GEP 2.0平台開發的氫燃料電池汽車，搭載自主集成開發的氫燃料電池系統。集團總經理馮興亞宣布，廣汽氫能源車將於今年內開始示範運行。

廣汽股價今早(29日)做好，即市高位見6.82元，現報6.8元，升逾4%。

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