貴州茅台上半年日均賺1.2億人幣 券商料股價可再破頂

內地A股貴州茅台公布，上半年營業額439.53億元人民幣(下同)，按年增長11.31%；淨利潤226.02億元，按年增長13.29%，即日均賺約1.2億元。今年以來公司股價從1,112.98元一直漲至1,670元，累計升幅達50%，最新總市值達20,978.5億元，較年初增加超7,000億元。

公司對直銷渠道的變革體現在半年報中，上半年批發渠道銷售收入由2019年同期的378.48億元增加2.4%至387.59億元，直銷渠道銷售額51.52億元，同比增長221.66%。

國泰君安指出，貴州茅台業績符合預期，經營指標體現穩定性與確定性，難以逾越的品牌優勢構建持續發展基礎。維持2020至2022年每股盈利36.6、46.87及54.64元，目標價至2,109元，對應2021年45倍市盈率，建議增持。

中金則指出，考慮到茅台公司均價提升明確以及權益市場整體估值中樞提升，上調公司目標價24.6%至2,109元。在還原「收入預收款變動」後，業績同比增速達到18%左右，二季度真實增長情況要好於報表。公司直營比例大幅提升，加上今年新簽約渠道商供貨價上漲，茅台的均價提升已經明朗化未來批價穩步上漲、渠道價差向業績端兌現的預期會進一步強化。長遠看，公司增長空間依舊可觀 ，高確定性下的高估值可能會是常態。

中信証券的研究報告指出，茅台中期業績如期穩健，體現公司穿越周期的能力，也驗證了疫情不改白酒結構性景氣的趨勢，故繼續看好白酒行業投投資機會，堅定推薦貴州茅台。

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