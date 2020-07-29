【外匯點評】熊俊傑：美聯儲議息前夕　美元急墜

環觀環球金融市場，黃金價格創新高、環球股市失去上升動力、美國國債孳息率走近歷史低位、美匯指數急挫等等，種種因素綜合起來，不難令投資者把這個情況與投資避險牽連起來。

但筆者認為，這個現象有可能與美元疲弱關係大於投資避險。如果我們留意到市場波動指數(VIX)以及花旗經濟意外指數(Citigroup Economic Surprise Index)兩項量化市場波動及經濟數據落差的指標來說，近期的金融市場其實未有太大異常波動。而實質的經濟數據，大致上亦好過市場預期。因此，如果要解釋最近非美貨幣及黃金價格走強，似乎只可以歸咎於美元走勢疲弱及市場預期未來息口會長期處於極低水平所致。

美國政府在肺炎疫情處理上，防疫抗疫工作未如理想。佛羅里達州單日新增個案再創新高。然而政府卻急於放寬人口流動限制，令市場憂慮疫症再度爆發，經濟復甦遙遙無期。最近參議院否決了共和黨所提出的最少1萬元援助方案，令市民大感失望。此方案可能在日後有機會在共和兩黨妥善協商後才獲得通過。目前市場關注美國聯儲局一連兩日議息後所公布的最新方案，市場預期聯儲局將維持利率不變，並有可能延長9月底結束的融資便利措施至本年底。而這項消息即是落實，或也難以扭轉市場人士對美元走淡的看法。我們正憧憬聯儲局會公布更加多預期以外的救市措施。

交易策略方面，美匯指數(DXY)目前剛剛跌穿了2014年以來的上升軌。如果在今明兩周內，無法收復94.5關口，美匯指數將會下試92水平。該位置為2011年展開的上升軌，及2016年至2019年的前阻力線。短線交易方面，目前依然看淡，短線可以留意4小時圖上的21平均線(EMA)來辨認趨勢。

艾德證券期貨高級副總裁 熊俊傑

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