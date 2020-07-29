港股格局：張智威指短線未宜看得太淡
2020年07月29日 10:36
東網電視更多新聞短片
港股周三(29日)表現反覆，信誠證券聯席董事張智威認為，大市因周四(30日)期指結算而波動，投資者短線對指數上落不用太認真。中線而言，恒指技術走勢仍然是一浪高於一浪，加上有矚目新股泰格醫藥(03347)招股，撐住大市氣氛，暫時不用看得太淡，依然繼續沿用炒股不炒市的策略。
金價走勢方面，張指毫無懸念會繼續上升，突破每安士2,000美元也只是時間問題，在聯儲局加印銀紙的消息推動下，資產價格會不斷推向上，穩陣之選是SPDR金ETF(02840)，另可考慮招金礦業(01818)，但風險則相對較高。
至於騰訊(00700)私有化美國上市的搜狗，張認為該消息帶動騰訊向上的力量稍弱，擔心其已出現雙頂。他指暫時利好該股的因素是恒生科技股指數，可憧憬追蹤相關指數的基金面世，帶動大戶追貨買騰訊，但要留意8月14日恒指季檢，料騰訊比重將下調，在此消彼長下，相信難有動力大升。他指從技術分析看，騰訊股價要守住511元，否則就會出現頭肩頂利淡信號，恐下試500元樓下。他認為ATMX之中，其餘幾隻前景都會較騰訊好。
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！