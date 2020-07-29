【全球攬炒】新加坡次季再多12萬人失業　史上最差季度

新加坡人力部(MOM)周三(29日)公布的初步數據顯示，第二季度當地不包括外籍家庭傭工的總就業人數下跌121,800人，創最大單季降幅，失業率和裁員率皆急劇上升，主要受新冠肺炎疫情打擊。連同首季的減幅，這意味上半年當地的就業人數減少147,500人。

第二季度當地裁員按季增加了一倍以上，涉及6,700人，第一季度為3,220人。MOM表示，該數字高於2003年沙士時的峰值5,510人，但低於2009年的全球金融危機高點12,760人。

MOM表示，由於零售和航空旅行需求減少，上一季度批發貿易和運輸設備的裁員大幅增加。

截至2020年6月，新加坡的失業人數攀升至79,600人；計及永久居民，6月的失業人數共有90,500人，高於3月的76,200人。計及季節性變化，新加坡的失業率從3月的3.5%上升至6月的4%。MOM表示，失業率仍低於全球金融危機和沙士爆發期間的先前衰退高峰。

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