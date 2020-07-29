【全球攬炒】澳洲第二季CPI按季挫1.9%　創新低

澳洲通縮勢頭顯現。該國統計局公布，第二季消費者價格指數(CPI)按季跌1.9%，創該指數72年有紀錄以來最大跌幅，預期跌2%；按年跌0.3%，是1949年以來第3次見負數，預期跌0.5%。

分析指出，澳洲第二季陷入通縮，反映出油價便宜和政府干預的共同影響。政府採取干預措施，暫停部分服務收費，以協助家庭應對新冠肺炎疫情下的封鎖措施。

第二季的數據涵蓋澳洲處於困境中經濟的大部分。經濟困境促使該國政府推出免費託兒服務，並規定受管理價格的上限，以幫助居民渡過危機。此前，地緣政治問題已經導致油價暴跌，而發達國家大部分地區採取的封鎖措施又導致需求大降，加劇油價跌勢。

澳元兌美元第二季飆升近13%，收復今年前3個月幾乎所有的失地。今年3月，在疫情引發的市場動盪最嚴重時期，澳元匯率曾觸及低谷。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626