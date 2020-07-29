港元拆息︰1個月微升至0.253厘

2020年07月29日 11:22
  • 東網電視
    更多新聞短片
    香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息再升至0.049厘，連升第二日；1星期企0.11厘水平；與樓按相關的1個月略為回升至0.253厘；3個月為0.45厘。
    29/7/2020
    隔夜 0.04941厘
    1星期 0.11554厘
    2星期 0.16768厘
    1個月 0.25393厘
    2個月 0.35429厘
    3個月 0.45071厘
    6個月 0.65446厘
    12個月 0.96339厘
    28/7/2020
    隔夜 0.04643厘
    1星期 0.11625厘
    2星期 0.16625厘
    1個月 0.25107厘
    2個月 0.35143厘
    3個月 0.45429厘
    6個月 0.65613厘
    12個月 0.96411厘
    －－－－－
    Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！
    請即致電：5133 0626
    https://wa.me/85251330626
    【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！