港元拆息︰1個月微升至0.253厘
2020年07月29日 11:22
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息再升至0.049厘，連升第二日；1星期企0.11厘水平；與樓按相關的1個月略為回升至0.253厘；3個月為0.45厘。
29/7/2020
隔夜 0.04941厘
1星期 0.11554厘
2星期 0.16768厘
1個月 0.25393厘
2個月 0.35429厘
3個月 0.45071厘
6個月 0.65446厘
12個月 0.96339厘
28/7/2020
隔夜 0.04643厘
1星期 0.11625厘
2星期 0.16625厘
1個月 0.25107厘
2個月 0.35143厘
3個月 0.45429厘
6個月 0.65613厘
12個月 0.96411厘
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