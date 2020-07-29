港元拆息︰1個月微升至0.253厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息再升至0.049厘，連升第二日；1星期企0.11厘水平；與樓按相關的1個月略為回升至0.253厘；3個月為0.45厘。

29/7/2020

隔夜 0.04941厘

1星期 0.11554厘

2星期 0.16768厘

1個月 0.25393厘

2個月 0.35429厘

3個月 0.45071厘

6個月 0.65446厘

12個月 0.96339厘

28/7/2020

隔夜 0.04643厘

1星期 0.11625厘

2星期 0.16625厘

1個月 0.25107厘

2個月 0.35143厘

3個月 0.45429厘

6個月 0.65613厘

12個月 0.96411厘

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