全球經貿戰：佳能中國指外資撤離中國情況不會發生

新冠肺炎疫情令經濟大停擺，加上中美角力不斷，傳有外資企業部署將大舉撤離中國。據內媒報道，日本相機生產商佳能(中國)董事長小澤秀樹稱，疫情暴露供應鏈脆弱的問題，令不少企業開始考慮供應鏈要多元化布局，但全球供應鏈很複雜，東南亞如越南等地的平均工資較低，中國生產效率更高，且經常能得到當地政府、甚至中央支持，故外資企業撤離中國的情況並不會發生。

他表示，對佳能來說，中國是重要的市場之一。在生產方面，中國已有比較長期的相關產品生產的經驗，且有非常熟練的優秀人才。同時，中國的成本亦相對偏低，故公司將在中國繼續保持已有的供應鏈，但因應疫情，在中國會進一步增加供應鏈的多元化。

小澤秀樹承認，在2020年初，疫情爆發初始，因佳能在中國的零部件廠商生產受影響，導致包括日本在內的全球生產銷售停滯。

不過，他透露，部分中國企業開始在外地部署配套的供應鏈，他樂見如此更多高度專業化的舉動。

佳能現在中國多地都開設分支，包括5個地區總部及12個分公司，其中80%營業額來自海外業務。

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