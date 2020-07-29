調查：iPhone次季內地銷量按季急增逾兩倍

調研機構Counterpoint Research最新報告顯示，今年第二季蘋果公司在內地手機市場銷量增長顯著，主要是因為iPhone SE價位便宜、iPhone 11系列人氣高漲，加上早前舉行減價活動。

根據Counterpoinit Research，次季iPhone在內地的通路零售量(Sell-through)達到740萬部，年增率32%，此數據相當接近實際賣給消費者的數量。

今年次季內地整體智能手機銷量按年減少17%，以市佔率計，排第一的是華為。次季華手機銷量達到3,660萬部，按年增長14%。數據顯示iPhone銷量明顯低於華為手機，惟銷量卻大有進展。內地前五大手機廠品牌分別是華為、iPhone、Oppo、Vivo及小米，後三者銷量均大幅減少。

另外，上海的研究機構CINNO Research的數據亦顯示，iPhone次季銷量按年大增62%至1,300萬部。CINNO Research追蹤的是銷售量而非通路零售量(sell through)。與第一季相比，iPhone次季銷售急增225%，因首季比較基期低，但亦凸顯蘋果公司手機的強勁復甦。蘋果公司在疫情爆發初期被迫關閉中國門市，導致3月止一季的銷售成績極為慘淡。

Counterpoint Research表示，價格較低第二代iPhone SE也成為中國次季最熱銷的3款iPhone之一。在服務部門方面，蘋果公司展現韌性。根據Sensor Tower的數據，第二季蘋果App Store的總營收為44億美元，較第一季的46億美元下跌4%，但較去年同期增長13%。

此外，第二季內地智能手機銷量中，有三分之一是5G手機，也是全球5G使用率最高的地方。不過，蘋果公司尚未推出5G版iPhone，市場如今焦點都於在蘋果第一部5G版iPhone 12身上。

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