【瑞通推介】滙豐重上35元　好淡倉各有捧場客

瑞通認股證牛熊證銷售部：市場觀望美國新一輪財政刺激方案磋商結果以及企業業績，道指隔晚收報26,379點，跌205點或0.7%。

恒指連日受制兩萬五關口阻力，周二(7月28日)收報24,772點，升169點或0.6%，重上50天線。周三(7月29日)早段大市好淡爭持，曾回落近100點，至24,700點之下水平，但其後由跌轉升，指數重上24,800點之上。其好倉(牛證及認購權證)周二淨流入近400萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾710萬元，反映投資者對後市好淡分歧。周二其牛證街貨重貨區為收回價24,100至24,199點，而熊證街貨重貨區為收回價26,000至26,099點。

將於下周一(8月3日)公布中期業績的滙豐控股，周二逆市顯著受壓，盤中低見34.1元，創2009年以來低位，收跌1.5%於34.8元，連跌5個交易日，累挫7.2%。有傳滙控主席杜嘉祺正評估歐洲與美國業務運作，以及出售相關業務的可能性。另外，英倫銀行表示，正評估延長銀行暫停派息及股份回購直至今年底。滙控周三早段回穩，重返35元水平。周二分別有逾250萬和660萬元淨流入其好倉和淡倉。

百威亞太周三公布業績，周二在成交配合下以全日高位25.3元收市，上揚5.6%。周三早段先升後回，早段曾升逾1%，升抵6月上旬高位25.65元，惟於此水平見阻力，股價由升轉跌，最多由即市高位回落逾3%，失24.8元。值得留意，股價於7月中時曾向上挑戰此6月上旬的高位，同樣遇阻力。周二有逾20萬元淨流入其好倉，淡倉同日亦有小量資金淨流入。

廣東省政府鼓勵外商投資新能源汽車領域，比亞迪股份周二收升3.5%，報74元，收復20天線。周三早段回落逾2%，一度跌至72.3元，其後跌幅收窄至不足1%，於74元下徘徊。周二有逾110萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾10萬元淨流出。

瑞通相關認股證之選擇：

瑞通相關牛熊證之選擇：

免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626