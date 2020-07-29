聯合國：首五月國際旅遊收益減2.5萬億　較海嘯高逾3倍

新冠肺炎疫情肆虐全球，聯合國世界旅遊組織數據顯示，各國實施的接近全面封鎖的措施，導致5月國際遊客人數按年急降98%。今年1至5月期間，遊客抵達數按年挫56%，意味着國際旅客人數減少3億、國際旅遊收益減少3,200億美元(折合約2.5萬億港元)，比2009年全球金融危機時期減少的數額高出3倍以上。

旅遊組織秘書長波洛利卡什維利(Zurab Pololikashvili)認為，國際旅遊業遭受的嚴重危機讓數以百萬計人的生計面臨風險，包括在發展中國家。各國政府面臨雙重責任，讓公共衞生成為優先事項，同時也要保護就業和商業。

該組織指出，雖然部分地區的旅遊業正在緩慢恢復，但世界旅遊組織信心指數跌至有紀錄以來的最低位，對今年1至4月的評估以及對5至8月的展望都顯示該點。大部分旅遊專家小組成員國預計，到2021年下半年，國際旅遊可以恢復，還有部分成員國預計明年上半年會出現反彈。

一些專家提出旅遊業面臨的一系列下行風險，如許多目的地仍在實施的旅行限制、邊境關閉，美國和中國的主要海外市場停滯，與旅行有關的安全關切，病毒重新出現以及實施新一輪封鎖和宵禁措施的風險。

此外，有關缺乏可靠信息的關切和不斷惡化的經濟環境，也是影響消費者信心的因素。

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